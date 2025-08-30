Посол при НАТО: США надають Україні можливості для "глибших" ударів по РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Вітакер заявив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України. Також він зазначив, щ, Вашингтон щомісяця постачає Києву зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників по НАТО.

"Трамп робить так, щоб Україна могла й надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які, очевидно, можуть допомогти й в наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії", – сказав він.

Також посол США при НАТО зауважив, що в американського президента є ще "багато інших важелів".

"Санкції проти Індії набрали чинності лише цього тижня. Вони явно працюють. Найімовірніше, Індія змінить свою поведінку в питанні закупівель російської нафти".

Відтак за його словами, Трамп знає про всі важелі впливу, які у нього ще залишаються, але також розуміє, що потрібно втримати за столом переговорів і очільника Кремля Владіміра Путіна, і президента Володимира Зеленського.

"Чи станеться це за одну ніч? Найімовірніше, ні. Але я думаю, що ми рухаємося правильним шляхом, і обидві сторони все ще ведуть діалог, а це вже добре", – підсумував Вітакер.

Звернемо увагу, що нещодавно Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет ERAM класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.

ЗМІ писали, що ракети ERAM можуть почати надходити до України ще цього року.