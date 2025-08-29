Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.

Про це повідомило Агентство з оборонного співробітництва та безпеки (DSCA), пише "Європейська правда".

Уряд України запросив придбання до 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та 3 350 систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI) з модулем захисту від спуфінгу (SAASM), Y-Code або M-Code.

До пакета також увійдуть: контейнери для ракет; пілони для кріплення; комплектуючі та допоміжне обладнання; запасні частини, витратні матеріали та аксесуари; послуги з ремонту та повернення; програмне забезпечення для озброєння та обладнання; апаратні засоби для системи планування місій; доставка та підтримка класифікованого ПЗ та інше. Загальна орієнтовна вартість – $825 млн.

Як сказано у заяві, запропонований продаж "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Фінансування продажу здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії, а також за програмою Іноземного військового фінансування США (FMF).

Реалізація цього контракту не потребуватиме відрядження додаткових представників уряду США чи підрядників до України.

Наголошується, що запропонований продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.

Фактична сума контракту може бути меншою – залежно від остаточних потреб, бюджетних рішень і підписаних угод.

Днями ЗМІ писали, що ці ракети можуть надійти до України протягом шести тижнів.

Напередодні спецпредставник Білого дому Кіт Келлог заявив, що брутальна атака Росії на Київ загрожує миру, якого прагне Трамп.

А Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва до ударів по російських НПЗ.