Посол при НАТО: США предоставляют Украине возможности для "более глубоких" ударов по РФ

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военную поддержку Украины, в частности обеспечивая возможности для нанесения "более глубоких ударов" по территории России.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Уитакер заявил, что новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину. Также он отметил, что Вашингтон ежемесячно поставляет Киеву оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

"Трамп делает так, чтобы Украина могла и в дальнейшем защищаться, предоставляя ей некоторые возможности для более глубоких ударов, которые, очевидно, могут помочь и в наступательных действиях. Только за последний месяц украинцы уже вывели из строя около 20% нефтеперерабатывающих мощностей России", – сказал он.

Также посол США при НАТО отметил, что у американского президента есть еще "много других рычагов".

"Санкции против Индии вступили в силу только на этой неделе. Они явно работают. Скорее всего, Индия изменит свое поведение в вопросе закупок российской нефти".

Поэтому, по его словам, Трамп знает обо всех рычагах влияния, которые у него еще остаются, но также понимает, что нужно удержать за столом переговоров и главу Кремля Владимира Путина, и президента Владимира Зеленского.

"Произойдет ли это за одну ночь? Скорее всего, нет. Но я думаю, что мы движемся по правильному пути, и обе стороны все еще ведут диалог, а это уже хорошо", – подытожил Витакер.

Обратим внимание, что недавно Государственный департамент США принял решение о возможной продаже для Украины ракет ERAM класса "воздух-земля" и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $825 млн.

СМИ писали, что ракеты ERAM могут начать поступать в Украину еще в этом году.