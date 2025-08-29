CNN: поставки ракет США ERAM Україні можуть відбутись в цьому році

Ракети ERAM, поставку яких Києву схвалив Держдеп США, можуть почати надходити до України ще цього року.

Про це стало відомо СNN від неназваного джерела, повідомляє "Європейська правда".

Оголошення про продаж ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів відбулося в четвер, коли дипломатичні зусилля з припинення війни ще не дали результатів, а російські удари по українській столиці призвели до численних жертв.

Йдеться про можливий продаж до 3 350 ракет ERAM та 3 350 систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI)

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що якщо продаж відбудеться, то ракети, дальність яких становить 150-280 миль (241-450 км), можуть бути поставлені пізніше цього року.

Наразі не зрозуміло, чи будуть встановлені обмеження на використання ракет.

У США заявили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Фінансування продажу здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії, а також за програмою Іноземного військового фінансування США (FMF).

Днями ЗМІ писали, що ці ракети можуть надійти до України протягом шести тижнів.