Каллас: заморожені активи не можна повертати РФ після перемир’я без виплати репарацій

Активи Центрального банку Росії, заморожені на території Європейського Союзу, після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди, не можна повертати РФ до виплати нею репарацій Україні.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня.

Каллас переконана, що заморожені активи не можна повертати Росії, поки та не виплатить компенсації Україні за завдану війною шкоду.

"Ми бачимо, що Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів", – анонсувала одну з тем сьогоднішнього засідання Каллас.

Вона додала, що "існують певні чутливі аспекти" щодо заморожених активів РФ, але "нам дійсно потрібно мати аргументовану дискусію про це", щоб мати "стратегію виходу" з ситуації.

"Ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатила репарацій", – наголосила висока представниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС може створити фонд, що спростить передачу майже 200 млрд євро активів РФ для відбудови України.

"Ми просуваємо роботу над російськими замороженими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України", – заявила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

