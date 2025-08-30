Каллас: замороженные активы нельзя возвращать РФ после перемирия без выплаты репараций

Активы Центрального банка России, замороженные на территории Европейского Союза, после установления перемирия или подписания мирного соглашения нельзя возвращать РФ до тех пор, пока она не выплатит репарации Украине.

Об этом, как передаёт "Европейская правда", заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа.

Каллас убеждена, что замороженные активы не могут быть возвращены России, пока она не компенсирует Украине ущерб, нанесённый войной.

"Мы видим, что Россия не стремится к миру, хотя предпринимается много дипломатических усилий, чтобы усадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведём детальное обсуждение вопроса замороженных активов", – анонсировала Каллас одну из тем сегодняшнего заседания.

Она добавила, что "существуют определённые чувствительные аспекты" в отношении замороженных активов РФ, но "нам действительно нужно иметь аргументированную дискуссию об этом", чтобы иметь "стратегию выхода" из ситуации.

"Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репарации", – подчеркнула высокий представитель ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС может создать фонд, который упростит передачу почти 200 млрд евро активов РФ для восстановления Украины.

"Мы продвигаем работу над российскими замороженными активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины", – заявила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

