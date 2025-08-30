З 1 вересня Латвія посилює правила в'їзду іноземців, зокрема й українців

З вересня Латвія запроваджує нові правила в’їзду для іноземців, зокрема громадян України, Росії та інших країн, які не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Нові правила запрацюють 1 вересня. З цього дня країна зобов’язує громадян третіх країн, включно із українцями, подавати онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Це стосується і транзитних подорожей.

У анкеті необхідно вказати мету поїздки, термін перебування, маршрут, місце проживання, а також дані про службу в державних структурах чи участь у виборах (своїх або близьких).

Подавати анкету має лише сама особа, а не хтось від її імені.

Після заповнення анкети автоматично надсилається підтвердження на електронну пошту, і окремий дозвіл чекати не потрібно.

Відсутність анкети може призвести до штрафу до €2000.

Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й всередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози.

Нещодавно писали, що Латвія збирається з 15 жовтня заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі – йдеться про разові поїздки, наприклад, на екскурсії, спортивні ігри або інші заходи.

У червні Сейм Латвії ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.