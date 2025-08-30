С 1 сентября Латвия ужесточает правила въезда иностранцев, в том числе и украинцев

С сентября Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев, в частности граждан Украины, России и других стран, которые не входят в ЕС, НАТО, ОЭСР, Швейцарию или Бразилию.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Новые правила заработают 1 сентября. С этого дня страна обязывает граждан третьих стран, включая украинцев, подавать онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv не менее чем за 48 часов до въезда. Это касается и транзитных поездок.

В анкете необходимо указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место проживания, а также данные о службе в государственных структурах или участии в выборах (своих или близких).

Подавать анкету должна только сама личность, а не кто-то от ее имени.

После заполнения анкеты автоматически отправляется подтверждение на электронную почту, и отдельного разрешения ждать не нужно.

Отсутствие анкеты может привести к штрафу до €2000.

Проверки могут проводиться не только на границе, но и внутри страны, если органы безопасности обнаружат потенциальные угрозы.

Недавно писали, что Латвия собирается с 15 октября запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь – речь идет о разовых поездках, например, на экскурсии, спортивные игры или другие мероприятия.

В июне Сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.