У Франції водій "навмисно" наїхав на людей: є загиблий та поранені

Новини — Субота, 30 серпня 2025, 12:20 — Уляна Кричковська

У французькому місті Евре в п’ятницю ввечері, 29 серпня, водій автомобіля нібито навмисно наїхав на групу людей у центрі міста, внаслідок інциденту одна людина загинула.

Про це пише Le Figaro, передає "Європейська правда".

За даними прокуратури міста, подія сталася після сутички в одному з місцевих барів. 

За словами прокурора, "особа нібито пішла за автомобілем і навмисно на великій швидкості наїхала на натовп людей біля закладу".

Внаслідок цього одна людина загинула, а ще ще п’ятеро зазнали поранень. 

Троє осіб були затримані, розпочато розслідування за фактами вбивства та замаху на вбивство.

У березні у німецькому місті Мангейм внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.

У травні у результаті наїзду автомобіля на групу людей у місті Штутгарт, що в південній Німеччині, щонайменше кілька людей зазнали поранень.

Франція інциденти кримінал
