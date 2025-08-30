У Франції водій "навмисно" наїхав на людей: є загиблий та поранені
У французькому місті Евре в п’ятницю ввечері, 29 серпня, водій автомобіля нібито навмисно наїхав на групу людей у центрі міста, внаслідок інциденту одна людина загинула.
Про це пише Le Figaro, передає "Європейська правда".
За даними прокуратури міста, подія сталася після сутички в одному з місцевих барів.
За словами прокурора, "особа нібито пішла за автомобілем і навмисно на великій швидкості наїхала на натовп людей біля закладу".
Внаслідок цього одна людина загинула, а ще ще п’ятеро зазнали поранень.
Троє осіб були затримані, розпочато розслідування за фактами вбивства та замаху на вбивство.
У березні у німецькому місті Мангейм внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.
У травні у результаті наїзду автомобіля на групу людей у місті Штутгарт, що в південній Німеччині, щонайменше кілька людей зазнали поранень.