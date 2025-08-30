Інспектор ВМС Німеччини попередив про зростаючу агресію Росії

Інспектор Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак, попередив про "зростаючу агресію" російських підрозділів та її можливі наслідки.

Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Нещодавно газета The New York Times заявила, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, якими США та їх союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини.

"Відбуваються польоти дронів, ми фіксуємо спроби саботажу", – сказав Каак.

За його словами, все це також несе ризик "випадкової ескалації". Точні правила застосування зброї повинні протидіяти цьому, і військово-морські сили також значно посилили свої заходи безпеки.

"Ми працюємо над тим, щоб краще захистити ці бази в повітрі, під водою і над водою, в тому числі за допомогою наших власних систем безпілотників", – сказав інспектор.

Повідомлення, такі як ті, що стосуються збільшення кількості польотів російських шпигунських безпілотників, за його словами, є "невеликим сигналом про те, що потрібно робити більше".

Також Каак оцінив загальну ситуацію з безпекою як критичну.

"Служби припускають, що найпізніше до 2029 року потенційний супротивник буде готовий створити проблеми. І ми хочемо запобігти цьому, будучи готовими захищатися і здатними до стримування", – сказав він.

У лютому німецька армія виявила підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські солдати, і розслідувала можливе шпигунство.

У травні неофіційно повідомляли, що невідомі безпілотники кружляли біля патрульного судна німецької поліції у Північному морі, що стежило за російським вантажним судном.

На початку липня стало відомо, що у німецьких урядових служб врешті почали з’являтися засоби протидії невідомим безпілотникам, які час від часу помічають біля чутливих об’єктів.

На початку серпня писали, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.