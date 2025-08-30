Инспектор ВМС Германии предупредил о растущей агрессии России

Инспектор Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак предупредил о "растущей агрессии" российских подразделений и ее возможных последствиях.

Его слова цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Недавно газета The New York Times заявила, что Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, по которым США и их союзники транспортируют военные грузы через восточную часть Германии.

"Происходят полеты дронов, мы фиксируем попытки саботажа", – сказал Каак.

По его словам, все это также несет риск "случайной эскалации". Точные правила применения оружия должны противодействовать этому, и военно-морские силы также значительно усилили свои меры безопасности.

"Мы работаем над тем, чтобы лучше защитить эти базы в воздухе, под водой и над водой, в том числе с помощью наших собственных систем беспилотников", – сказал инспектор.

Сообщения, такие как те, которые касаются увеличения количества полетов российских шпионских беспилотников, по его словам, являются "небольшим сигналом о том, что нужно делать больше".

Также Каак оценил общую ситуацию с безопасностью как критическую.

"Службы предполагают, что не позднее 2029 года потенциальный противник будет готов создать проблемы. И мы хотим предотвратить это, будучи готовыми защищаться и способными к сдерживанию", – сказал он.

В феврале немецкая армия обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследовала возможный шпионаж.

В мае неофициально сообщалось, что неизвестные беспилотники кружили возле патрульного судна немецкой полиции в Северном море, которое следило за российским грузовым судном.

В начале июля стало известно, что у немецких правительственных служб наконец начали появляться средства противодействия неизвестным беспилотникам, которые время от времени замечают возле чувствительных объектов.

В начале августа писали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.