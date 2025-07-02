ЗМІ: у Німеччині напрацьовують протидію "невідомим дронам" над важливими об'єктами

У німецьких урядових служб врешті почали з’являтися засоби протидії невідомим безпілотникам, які час від часу помічають біля чутливих об’єктів.

Про це стало відомо журналістам WDR/NDR і Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Тривалий час для німецьких органів було великою проблемою виявляти та відстежувати безпілотники невідомих власників поруч зі стратегічно важливими об’єктами та знаходити пілотів.

За даними журналістів, тепер декілька урядових служб і структур, зокрема Бундесвер, нарешті отримали деякі засоби протидії, що дозволяють помітити присутність безпілотника і відстежувати його політ. Також вже є випадки, коли знаходили пілотів.

В Міноборони Німеччини у відповідь на запит повідомили, що останніми місяцями "ініціювали різні заходи для захисту військових об’єктів та покращення систем виявлення і захисту від дронів", проте з безпекових міркувань ніяких деталей не розкриватимуть.

У травні неофіційно повідомляли, що невідомі безпілотники кружляли біля патрульного судна німецької поліції у Північному морі, що стежило за російським вантажним судном.

Раніше генінспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним обладнанням, згадавши у тому числі засоби перехоплення безпілотників.