Пропалестинские активисты сорвали выступление оркестра в Лондоне

В пятницу вечером, 29 августа, во время концерта BBC Proms в лондонском Royal Albert Hall группа Jewish Artists for Palestine прервала выступление Мельбурнского симфонического оркестра (MSO).

Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".

Протестующие развернули черные плакаты с надписями "соучастники геноцида" и "Jewish Artists for Palestine" и обвинили оркестр и BBC в соучастии в войне в секторе Газа.

Они также напомнили о прошлогодней отмене концерта пианиста Джейсона Гилгема после его высказываний в поддержку жителей Газы.

Фото: The Telegraph

Акция длилась более 10 минут. Активисты выкрикивали: "Вы заставили замолчать Джейсона Гилгема" и "MSO – соучастник геноцида".

В зале раздались громкие возгласы недовольства, часть публики освистала протестующих. После инцидента их вывели охранники, а выступление было возобновлено.

Фото: The Telegraph

Напомним, 20 июня пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.

Тогда в своем заявлении пропалестинская группа Palestine Action заявила, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

После этого министр обороны Великобритании Джон Гилли распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах.

Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.