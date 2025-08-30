Пропалестинские активисты сорвали выступление оркестра в Лондоне
Новости — Суббота, 30 августа 2025, 13:52 —
В пятницу вечером, 29 августа, во время концерта BBC Proms в лондонском Royal Albert Hall группа Jewish Artists for Palestine прервала выступление Мельбурнского симфонического оркестра (MSO).
Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".
Протестующие развернули черные плакаты с надписями "соучастники геноцида" и "Jewish Artists for Palestine" и обвинили оркестр и BBC в соучастии в войне в секторе Газа.
Они также напомнили о прошлогодней отмене концерта пианиста Джейсона Гилгема после его высказываний в поддержку жителей Газы.
Акция длилась более 10 минут. Активисты выкрикивали: "Вы заставили замолчать Джейсона Гилгема" и "MSO – соучастник геноцида".
В зале раздались громкие возгласы недовольства, часть публики освистала протестующих. После инцидента их вывели охранники, а выступление было возобновлено.
Напомним, 20 июня пропалестинские активисты проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.
Тогда в своем заявлении пропалестинская группа Palestine Action заявила, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".
После этого министр обороны Великобритании Джон Гилли распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах.
Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.