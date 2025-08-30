Мерц не исключает введения обязательного призыва, в том числе для женщин

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил введение в будущем обязательного всеобщего военного призыва – если текущая "добровольная" модель не поможет привлечь в армию больше людей.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц допустил, что в будущем Германии нужно будет вводить обязательный призыв на военную службу, в том числе для женщин, если новая модель призыва на добровольной основе не поможет привлечь в армию достаточное количество людей.

Это потребовало бы значительных изменений, поскольку текущая редакция конституции не позволяет призыв женщин.

Мерц также назвал ошибкой решение 2011 года об отмене призыва на военную службу.

Напомним, на этой неделе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе, поскольку страна стремится увеличить размер армии. Разработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

В Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.