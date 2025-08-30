Сибіга долучився до переговорів міністрів держав ЄС: деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на неформальній зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу закликав шукати реалістичні стратегії примусу Росії до миру.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС.

30 серпня Сибіга дистанційно долучився до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі "Гімніх", що відбулася у Копенгагені.

Він розповів партнерам про посилення російського повітряного терору проти українських міст та подякував партнерам за реакцію і підтримку.

Сибіга наголосив, що нещодавні удари Росії по представництву ЄС у Києві та американському заводу на Закарпатті є сигналом про те, що Путін не збирається припиняти війну, і його потрібно до цього примусити.

Андрій Сибіга повідомив партнерам про подальші агресивні плани Росії та підкреслив, що Москва поки ніяк не демонструє готовності до реального мирного процесу та продовжує висувати ультиматуми.

"Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору… Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення", – наголосив він.

Також міністр подякував європейським країнам за підготовку 19-го пакету санкцій і наголосив на важливості санкційних кроків США. Він підкреслив, що тиск на Москву буде ефективним, коли він буде вчасним і добре скоординованим.

Глава МЗС також закликав держави-члени ЄС збільшити оборонну підтримку України та інвестиції в український ОПК, зокрема у виробництво дронів, повною мірою використовувати механізми SAFE та PURL для посилення України, зробити рішучі кроки для використання заарештованих активів РФ для оборони та відновлення України.

"Путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі", – підкреслив міністр.

У неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня брали участь також представники Британії, Ісландії та Норвегії – для обговорення посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії обходити вже запроваджені обмеження.