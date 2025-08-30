Голови МЗС ЄС обговорюють тиск на Росію з колегами з Британії, Ісландії та Норвегії

У неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня беруть участь представники Британії, Ісландії та Норвегії для обговорення посилення санкційного тиску на Росію.

Про це перед початком засідання повідомив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман, передає "Європейська правда".

Представники Британії, Ісландії та Норвегії обговорюють з міністрами ЄС санкції проти РФ.

"Європейський Союз має посилити тиск на Росію. Більш жорсткі санкції та російський "тіньовий флот" є в нашому порядку денному", – розповів Грліч-Радман.

Він додав, що головна мета полягає в тому, "щоб змусити Москву долучитися до змістовних переговорів.

"Сьогодні наші близькі партнери – Велика Британія, Ісландія та Норвегія – також будуть присутні, щоб зробити свій внесок у наші зусилля", – повідомив міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що розробка 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії має відбуватися у координації зі Сполученими Штатами.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.