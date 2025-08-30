Сибига присоединился к переговорам министров государств ЕС: детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на неформальной встрече руководителей МИД стран Евросоюза призвал искать реалистичные стратегии принуждения России к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД.

30 августа Сибига дистанционно присоединился к неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", которая состоялась в Копенгагене.

Он рассказал партнерам об усилении российского воздушного террора против украинских городов и поблагодарил партнеров за реакцию и поддержку.

Сибига подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу в Закарпатье являются сигналом о том, что Путин не собирается прекращать войну, и его нужно к этому принудить.

Андрей Сибига сообщил партнерам о дальнейших агрессивных планах России и подчеркнул, что Москва пока никак не демонстрирует готовности к реальному мирному процессу и продолжает выдвигать ультиматумы.

"Россия остается экзистенциальной угрозой для всей Европы и трансатлантического пространства... Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения", – подчеркнул он.

Также министр поблагодарил европейские страны за подготовку 19-го пакета санкций и отметил важность санкционных шагов США. Он подчеркнул, что давление на Москву будет эффективным, когда оно будет своевременным и хорошо скоординированным.

Глава МИД также призвал государства-члены ЕС увеличить оборонную поддержку Украины и инвестиции в украинский ОПК, в частности в производство дронов, в полной мере использовать механизмы SAFE и PURL для усиления Украины, сделать решительные шаги для использования арестованных активов РФ для обороны и восстановления Украины.

"Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Или он останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе", – подчеркнул министр.

В неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа участвовали также представители Великобритании, Исландии и Норвегии – для обсуждения усиления санкционного давления на Россию.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России обходить уже введенные ограничения