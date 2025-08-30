Укр Рус Eng

Axios: У Трампа звинувачують Європу у непоступливості України в територіальних питаннях

Новини — Субота, 30 серпня 2025, 18:49 — Марія Ємець

В оточенні президента США Дональда Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда". 

Через два тижні після саміту президента США Дональда Трампа з правителем РФ на Алясці відчутних зрушень у миротворчих зусиллях довкола України не відбулося, і помічники Трампа вважають, що винен у цьому не американський президент чи Москва.  

За інформацією Axios, високопосадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери лише на словах підтримують миротворчі зусилля Трампа, а насправді намагаються "підірвати прогрес", що відбувся після зустрічі на Алясці. 

В оточенні Трампа вважають, що саме європейські лідери підштовхують Україну до непоступливості у територіальних питаннях і закликають Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і підтримувати безпідставні очікування, одночасно очікуючи, що платитиме Америка", – заявив в анонімному коментарі високопосадовець Білого дому. 

Він додав, що "якщо Європа хоче ескалації у цій війні, то це їхня справа". 

Один зі співрозмовників заявив, що "деякі європейці продовжують жити у казці та ігнорують той факт, що для танго потрібні двоє". 

Співрозмовники з Білого дому вважають більш-менш конструктивною позицію Британії та Франції, але нарікають, що інші великі країни Європи "хочуть, щоб США несли повний тягар війни", а самі не готові на активну участь. 

Один з європейських посадовців, дотичний до перемовин довкола російсько-української війни, з подивом відреагував на звістки про звинувачення Вашингтона, що європейські столиці буцімто ведуть з Трампом подвійну гру, та заявив, що насправді це не так. 

Нагадаємо, британське видання The Telegraph після спілкування з джерелами опублікувало статтю про обриси плану "гарантій безпеки" для України з участю Європи та США. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Війна з РФ
Реклама: