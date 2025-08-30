Axios: У Трампа обвиняют Европу в неуступчивости Украины в территориальных вопросах

В окружении президента США Дональда Трампа раздражены отсутствием прогресса после его встречи с правителем РФ на Аляске и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Через две недели после саммита президента США Дональда Трампа с правителем РФ на Аляске ощутимых сдвигов в миротворческих усилиях вокруг Украины не произошло, и помощники Трампа считают, что виноват в этом не американский президент или Москва.

По информации Axios, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры только на словах поддерживают миротворческие усилия Трампа, а на самом деле пытаются "подрывать прогресс", который произошел после встречи на Аляске.

В окружении Трампа считают, что именно европейские лидеры подталкивают Украину к неуступчивости в территориальных вопросах и призывают Зеленского ждать времени для "лучшего соглашения", а без их роли позиция Киева была бы другой.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и поддерживать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что будет платить Америка", – заявил в анонимном комментарии высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он добавил, что "если Европа хочет эскалации в этой войне, то это их дело".

Один из собеседников заявил, что "некоторые европейцы продолжают жить в сказке и игнорируют тот факт, что для танго нужны двое".

Собеседники из Белого дома считают более или менее конструктивной позицию Великобритании и Франции, но сетуют, что другие крупные страны Европы "хотят, чтобы США несли полную тяжесть войны", а сами не готовы к активному участию.

Один из европейских чиновников, имеющий отношение к переговорам вокруг российско-украинской войны, с удивлением отреагировал на известия об обвинениях Вашингтона, что европейские столицы якобы ведут с Трампом двойную игру, и заявил, что на самом деле это не так.

Напомним, британское издание The Telegraph после общения с источниками опубликовало статью о очертаниях плана "гарантий безопасности" для Украины с участием Европы и США.