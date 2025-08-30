The Telegraph дізналися обриси плану про "гарантії безпеки" для України

Британське видання The Telegraph з’ясувало загальні обриси "гарантій безпеки" для України, які готові запропонувати "коаліція рішучих" та США у рамках потенційної мирної угоди для запобігання новій агресії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті The Telegraph від 30 серпня.

На основі спілкування з "понад десятком" посадовців з країн Заходу журналісти дізналися основні ідеї "гарантій безпеки" для України, обговорення яких ще триває. Остаточні деталі, що включає повітряне патрулювання, навчання та морську місію у Чорному морі, можуть розкрити вже найближчими днями.

Робота європейців над планом нібито активізувалася після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці і заяви Трампа, що Путін буцімто не проти, якщо західні партнери запропонують Україні гарантії безпеки.

Європейські посадовці кажуть, що головним завданням для запобігання новій "гарячій" війні вбачають посилення української армії – вона має бути основним фактором стримування для Росії. Передбачається, що саме українські сили будуть стояти "на посиленому кордоні на лінії фронту", погодженої у рамках потенційної мирної угоди.

Європейські члени НАТО продовжать озброювати і навчати українських військових, задіюючи для цього вже наявні та нові механізми. Обговорюється у тому числі придбання у США додаткових важливих для України систем, як ЗРК Patriot і HIMARS, за кошти європейських держав.

Для зміцнення ліній оборони поблизу фронту і будівництва баз обговорюють залучення американських приватних військових контрактників, як робили в Іраку та Афганістані, і ця пропозиція нібито вже лунала від Трампа. Така присутність американців гарантувала би більший інтерес Вашингтона до того, що буде відбуватися далі, та слугувала би додатковим стримуючим фактором для Росії, кажуть співрозмовники.

Обговорення про залучення приватних американських контрактників нібито почалися ще в час підписання так званої "угоди про надра".

Від деяких європейських країн лунала ідея про демілітаризовану зону довкола замороженої лінії фронту, яку би патрулювали миротворці чи спостерігачі. Проте спільної думки у цьому питанні вочевидь немає, і президент України публічно критикував таку ідею. Європейські держави не хочуть задіювати як миротворців власних військовослужбовців.

Розміщення стримуючих сил європейців розглядається на віддалі від фронту, умовною "третьою лінією оборони". Може йтися про "тисячі європейських військових", а потенційно долучитися готові вже десятки країн – Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, Північна Європа.

За словами одного зі співрозмовників, основна мета цього контингенту – "продемонструвати українцям, що ми будемо у битві разом з ними, якщо Росія нападе знову".

Раніше у розмовах про контингент лунала цифра про близько 30 тисяч, але тепер її "схоже зменшили" – через нестачу ресурсів та острах, що така велика присутність буде виглядати для очільника Кремля як "гра м’язами".

Пропозиціям від окремих країн все ще бракує конкретики. Як вважають, вона з’явиться після розуміння, який внесок готові зробити США.

В обговореннях лунає ідея про створення "безпольотної зони" – що дозволило би Україні нарешті відновити рейси цивільної авіації.

Також обговорюють патрульну місію у Чорному морі, яку очолить Туреччина – для зміцнення безпеки для судноплавства.

Нагадаємо, міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України у рамках гарантій безпеки.