ЄС закликає США пустити представників Палестинської адміністрації на сесію ООН

Європейський Союз закликає США змінити рішення щодо віз представникам Палестинської адміністрації, які мали прямувати на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою від імені Євросоюзу виступила Висока представниця із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас.

Каллас зазначила, що ЄС стало відомо про рішення відмовити у візах та відкликати візи членів Палестинської адміністрації та Організації за звільнення Палестини перед їхньою очікуваною участю у вересневій сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"З огляду на існуючі угоди щодо штаб-квартири між ООН та приймаючою країною закликаємо переглянути це рішення", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у серпні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не мають наміру визнавати Палестинську державу. Водночас більшість американців вважають, що усі держави ООН мали би зробити це.

У Європі тим часом посилюється критика на адресу Ізраїлю через гуманітарну ситуацію у секторі Гази, а деякі країни зробили кроки до визнання Палестинської держави.

Читайте детальніше, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у секторі Гази.