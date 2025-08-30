ЕС призывает США пустить представителей Палестинской администрации на сессию ООН

Европейский Союз призывает США изменить решение о визах представителей Палестинской администрации, которые должны были отправиться на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением от имени Евросоюза выступила Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас отметила, что ЕС стало известно о решении отказать в визах и отозвать визы членов Палестинской администрации и Организации за освобождение Палестины перед их ожидаемым участием в сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Учитывая существующие соглашения о штаб-квартире между ООН и принимающей страной, призываем пересмотреть это решение", – отметила она.

Напомним, ранее в августе вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не намерены признавать Палестинское государство. В то же время большинство американцев считают, что все государства ООН должны были бы сделать это.

В Европе тем временем усиливается критика в адрес Израиля из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа, а некоторые страны сделали шаги к признанию Палестинского государства.

Читайте подробнее, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в секторе Газа.