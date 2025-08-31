В Норвегии в результате оползня на дороге образовалась пропасть, есть погибший

Огромный провал в Норвегии поглотил часть автодороги и железнодорожных путей, в результате чего погиб один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Согласно фотографиям норвежских СМИ, провал шириной несколько десятков метров охватил обе полосы автомагистрали E6 и железнодорожные пути, проходящие вдоль дороги в городе Левангер, примерно в 500 км к северу от Осло.

Датский рабочий, работавший на месте происшествия и пропавший без вести, считается погибшим, говорится в заявлении полиции.

Норвежская государственная компания, ответственная за управление железнодорожной инфраструктурой страны, проводила работы по стабилизации грунта вдоль железнодорожного пути, сообщили в компании NRK.

В компании заявили, что еще слишком рано говорить о том, могли ли эти работы спровоцировать возникновение оползня.

По словам экспертов, которых цитирует информационное агентство NTB, почва в этой местности состоит преимущественно из глины, что может вызвать подобные явления.

Два дома вблизи места инцидента были эвакуированы.

В июле в южной части Финляндии оползень разрушил участок дороги регионального значения, что является уже вторым случаем на ней за менее чем год.

Напомним, в июне в Швейцарии эвакуировали село на востоке страны из-за угрозы оползня.

Перед этим в мае обвал горного ледника вызвал масштабное наводнение в селе общины Блаттен, что практически уничтожило его.