Мерц: введення сухопутних військ в Україну наразі не обговорюється

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц стверджує, що питання введення сухопутних військ в Україну поки не на часі.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу ZDF, передає "Європейська правда".

Він каже, що наразі обговорюються гарантії безпеки у разі припинення вогню. Лише після цього можна буде реалізувати "багато речей".

"Ніхто не говорить про наземні війська в Україні на даний момент", – заявив Мерц.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що перемир'я буде досягнуто наступного року, Фрідріх Мерц сказав: "Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій".

Мерц також заявив, що війна в Україні може тривати ще дуже довго.

Нагадаємо, міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України у рамках гарантій безпеки.