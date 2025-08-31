Мерц: якщо завтра Україна здасться, післязавтра настане черга іншої країни, а потім наша
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні може тривати ще дуже довго.
Про це він заявив в інтерв’ю каналу ZDF, передає "Європейська правда".
Німецький канцлер готовий до того, що війна може тривати довго.
"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", – заявив Мерц.
За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.
"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", – заявив Мерц.
Раніше Мерц, коментуючи розв’язану РФ війну проти України, вже говорив, що усі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.
Днями Мерц також заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.
Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.