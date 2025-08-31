Мерц: введение сухопутных войск в Украину пока не обсуждается

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что вопрос введения сухопутных войск в Украину пока не актуален.

Об этом он заявил в интервью каналу ZDF, передает "Европейская правда".

Он говорит, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня. Только после этого можно будет реализовать "многие вещи".

"Никто не говорит о наземных войсках в Украине на данный момент", – заявил Мерц.

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что перемирие будет достигнуто в следующем году, Фридрих Мерц сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий".

Мерц также заявил, что война в Украине может продолжаться еще очень долго.

Напомним, министры обороны ЕС договорились разместить военных инструкторов на территории Украины в рамках гарантий безопасности.