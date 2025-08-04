З Франції вислали студентку з сектора Гази, знайшовши її антисемітські дописи

Студентці родом із сектора Гази довелося виїхати з Франції, так і не розпочавши навчання за стипендіальною програмою, після викриття її антисемітських дописів у соцмережах.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

3 серпня студентка із сектора Гази, що восени мала розпочати навчання у Франції за стипендіальною програмою, змушена була залишити країну після того, як органи влади отримали інформацію про її видалені антисемітські дописи у соцмережах.

В МЗС Франції назвали висловлювання дівчини неприйнятними та заявили, що з такими поглядами її подальше перебування в країні неможливе.

"Нур Аттаала залишила територію країни. Їй тут не місце. Я сказав – ми зробили", – прокоментував міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Студентка вирушила до Катару і продовжить навчання там.

Дівчина отримала студентську візу за стипендіальною програмою для студентів із сектора Гази і мала навчатися у Ліллі. До Франції вона приїхала 11 липня. Проте після того в архівах знайшли її дописи у соцмережах за останні два роки, де вона закликала вбивати євреїв – та згодом видалила дописи.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Франція зупинить прийом студентів з Гази на час розслідування, яким чином про погляди дівчини не дізнались на етапі затвердження її участі у програмі.

За період війни між Ізраїлем і ХАМАС після жовтня 2023 року Франція прийняла на навчання кілька сотень студентів з сектора Гази.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина, Франція та Бельгія почали скидати з повітря гуманітарну допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Італія та Британія анонсували плани евакуації з сектора Гази важкохворих дітей.