Из Франции выслали студентку из сектора Газы, найдя ее антисемитские посты

Студентке родом из сектора Газы пришлось уехать из Франции, так и не начав обучение по стипендиальной программе, после разоблачения ее антисемитских сообщений в соцсетях.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

3 августа студентка из сектора Газы, которая должна была начать обучение во Франции по стипендиальной программе, вынуждена была покинуть страну после того, как органы власти получили информацию о ее удаленных антисемитских сообщениях в соцсетях.

В МИД Франции назвали высказывания девушки неприемлемыми и заявили, что с такими взглядами ее дальнейшее пребывание в стране невозможно.

"Нур Аттаала покинула территорию страны. Ей здесь не место. Я сказал – мы сделали", – прокомментировал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Студентка отправилась в Катар и продолжит обучение там.

По данным СМИ из дипломатических источников, девушка получила студенческую визу по стипендиальной программе для студентов из сектора Газы и должна была учиться в Лилле. Во Францию она приехала 11 июля. Однако после этого в архивах нашли ее посты в соцсетях за последние два года, где она призывала убивать евреев – но впоследствии удалила их.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция остановит прием студентов из Газы на время расследования, каким образом о взглядах девушки не узнали на этапе утверждения ее участия в программе.

За период войны между Израилем и ХАМАС после октября 2023 года Франция приняла на обучение несколько сотен студентов из сектора Газы.

Напомним, на прошлой неделе Германия, Франция и Бельгия начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь для гражданского населения в секторе Газы.

Италия и Великобритания анонсировали планы эвакуации из сектора тяжелобольных детей.