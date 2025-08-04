Более половины поляков не ждут, что Навроцкий будет хорошим президентом

Более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

Таковы результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Положительные ожидания относительно президента, который вступает в должность 6 августа, имеют в целом 33,8% респондентов.

В частности, 14,1% опрошенных считают, что Навроцкий будет очень хорошим президентом, а 19,7% – просто хорошим.

В противовес 27% респондентов считают, что Навроцкий будет посредственным президентом. Еще 11,2% придерживаются мнения, что из него будет плохой президент, а 18,4% – очень плохой.

9,6% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Чаще, чем респонденты в целом, посредственного президентства ожидают те, кому меньше 24 лет (46%), и те, кто имеет начальное образование (47%). Наиболее склонны считать, что это будет очень хороший президент, респонденты с базовым профессионально-техническим образованием (25%).

Очень плохого президентства чаще всего ожидают жители городов с населением от 200 до 499 тысяч (34%).

Напомним, инаугурацию Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", назначили на 6 августа.

На прошлой неделе Навроцкий и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.

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