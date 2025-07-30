18 країн ЄС хочуть отримати 127 млрд євро на оборону через SAFE

18 країн-членів Європейського Союзу подали заявки на залучення щонайменше 127 млрд євро в межах оборонного інструменту SAFE.

Про це йдеться в офіційній заяві Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія привітала зацікавленість у доступі до кредитів за програмою SAFE (Security Action for Europe) від Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини та Фінляндії.

У Єврокомісії зазначили, що SAFE має на меті мобілізувати до 150 млрд євро інвестицій.

"Високий рівень зацікавленості у SAFE, з потенційними оборонними закупівлями щонайменше на 127 млрд євро, демонструє єдність та амбіції Євросоюзу в галузі безпеки та оборони. Ми й надалі підтримуватимемо країни ЄС у зміцненні європейської безпеки. SAFE – це символ нашої спільної відданості посиленню оборонної готовності заради безпечного і єдиного майбутнього", – заявив комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс.

Єврокомісія наголосила, що попереднє виявлення інтересу дозволить краще оцінити попит і своєчасно залучити кошти на ринках капіталу. Офіційний дедлайн для подання заявок – 30 листопада 2025 року.

Програма SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Напередодні писали, що Польща подала до Єврокомісії попередню заяву на отримання позики в межах програми SAFE.

Також відомо, що Чехія хоче придбати бойові танки Leopard 2A8 на 52 млрд чеських крон (приблизно $2,5 млрд), а для фінансування цієї покупки уряд розраховує отримати кредит через європейську програму SAFE.