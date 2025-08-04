Мешканця Косова посадили на 5 років за напад на миротворців НАТО

Суд Приштини засудив косовського серба Мілоша Антовича до майже п'яти років ув'язнення і штрафу в розмірі 20 тисяч євро за участь у жорстоких зіткненнях у травні 2023 року, внаслідок яких 93 миротворці НАТО отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Основний суд Приштини в понеділок засудив косовського серба Мілоша Антовича до чотирьох років і 11 місяців ув'язнення і штрафу в розмірі 20 тисяч євро за напад на миротворчі сили НАТО в Косові, KFOR, і косовську поліцію під час насильницького протесту в північному муніципалітеті Звечан, де більшість населення становлять серби, 29 травня 2023 року.

Антович, який не був присутній на винесенні вироку, раніше в понеділок уклав угоду про визнання винуватості зі слідством за злочини нападу на офіційну особу, хуліганства, незаконного зберігання зброї та наркотиків.

Суд задовольнив прохання захисту про виплату штрафу в розмірі 20 тисяч євро частинами протягом двох років. Суддя Валон Куртай також пояснив, що Антович має сплатити 150 євро за судові витрати і 100 євро до фонду компенсації жертвам.

Коли албанські мери чотирьох муніципалітетів з сербською більшістю зайняли свої посади в травні 2023 року, косовські серби зіткнулися з силами безпеки, включаючи миротворців KFOR під проводом НАТО, поранивши 93 військовослужбовців, протестуючи проти результатів.

Сербія підтримала заклики до відставки мерів.

У лютому 2024 року інші косовські серби Радош Петрович і Душан Обренович були визнані винними в участі в насильстві. Петрович був засуджений до шести місяців тюремного ув'язнення, пізніше заміненого на штраф у розмірі 6 тисяч євро. Обренович також був засуджений до шести місяців, причому більшу частину його терміну зарахували до попереднього ув'язнення.

Внаслідок заворушень та ескалації ситуації з безпекою на півночі країни кількість персоналу KFOR у Косові була збільшена приблизно на 1 тисячу осіб.

Європейський Союз запровадив санкції проти Косова у 2023 році після ескалації напруженості в чотирьох північних муніципалітетах країни, яку спричинили місцеві вибори.

Ворожість між Косовом і Сербією зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

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