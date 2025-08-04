Жителя Косова посадили на 5 лет за нападение на миротворцев НАТО

Суд Приштины приговорил косовского серба Милоша Антовича к почти пяти годам заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро за участие в жестоких столкновениях в мае 2023 года, в результате которых 93 миротворца НАТО получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Основной суд Приштины в понедельник приговорил косовского серба Милоша Антовича к четырем годам и 11 месяцам заключения и штрафу в размере 20 тысяч евро за нападение на миротворческие силы НАТО в Косове, KFOR, и косовскую полицию во время насильственного протеста в северном муниципалитете Звечан, где большинство населения составляют сербы, 29 мая 2023 года.

Антович, который не присутствовал на вынесении приговора, ранее в понедельник заключил соглашение о признании виновности со следствием за преступления нападения на официальное лицо, хулиганства, незаконного хранения оружия и наркотиков.

Суд удовлетворил просьбу защиты о выплате штрафа в размере 20 тысяч евро частями в течение двух лет. Судья Валон Куртай также пояснил, что Антович должен уплатить 150 евро за судебные издержки и 100 евро в фонд компенсации жертвам.

Когда албанские мэры четырех муниципалитетов с сербским большинством заняли свои должности в мае 2023 года, косовские сербы столкнулись с силами безопасности, включая миротворцев KFOR под руководством НАТО, ранив 93 военнослужащих, протестуя против результатов.

Сербия поддержала призывы к отставке мэров.

В феврале 2024 года другие косовские сербы Радош Петрович и Душан Обренович были признаны виновными в участии в насилии. Петрович был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, позже замененного на штраф в размере 6 тысяч евро. Обренович также был приговорен к шести месяцам, причем большую часть его срока зачислили в предварительное заключение.

Вследствие беспорядков и эскалации ситуации с безопасностью на севере страны количество персонала KFOR в Косове было увеличено примерно на 1 тысячу человек.

Европейский Союз ввел санкции против Косова в 2023 году после эскалации напряженности в четырех северных муниципалитетах страны, которую вызвали местные выборы.

Враждебность между Косовом и Сербией сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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