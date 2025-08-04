Залізничне сполучення з Парижем постраждало через перекриття частини колії

Європейська залізнична компанія Eurostar у понеділок попередила пасажирів про потенційні перебої рейсів з і до Парижа через тимчасове закриття ділянки французької залізничної мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Eurostar закликав пасажирів, які запланували подорожі залізницею, по можливості відкласти їх, а вже придбані квитки – безкоштовно обміняти чи повернути в обмін на повне відшкодування вартості.

Там додали, що залізничні маршрути Лондон – Амстердам, Лондон – Брюссель і Брюссель – Амстердам у зв'язку з порушенням руху у Франції змін не зазнали.

Французький залізничний оператор SNCF повідомив, що перебої були спричинені відключенням електроенергії поблизу муніципалітету Муссі – приблизно за 50 км на північ від Парижа.

Рух ділянкою залізниці перекрили від самого ранку. Перебої, як прогнозують у SNCF, триватимуть до пізнього вечора, оскільки необхідні "серйозні ремонтні роботи".

Як зазначає Reuters, перебої впливають на один з найбільш завантажених міжнародних залізничних маршрутів Європи в розпал літнього туристичного сезону.

Нагадаємо, на початку липня на півночі Франції довелось евакуювати людей зі швидкісного потяга Eurostar через збій в електропостачанні, який призвів до понад дев’ятигодинної затримки рейсу, що мав тривати лише дві години.

А в Німеччині поліція розпочала розслідування ймовірного акту диверсії на головній залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом, в результаті чого було порушено рух як регіональних, так і міжміських поїздів.