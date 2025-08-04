Железнодорожное сообщение с Парижем пострадало из-за перекрытия части пути

Европейская железнодорожная компания Eurostar в понедельник предупредила пассажиров о потенциальных перебоях рейсов из и в Париж из-за временного закрытия участка французской железнодорожной сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Eurostar призвал пассажиров, которые запланировали путешествия по железной дороге, по возможности отложить их, а уже приобретенные билеты – бесплатно обменять или вернуть в обмен на полное возмещение стоимости.

Там добавили, что железнодорожные маршруты Лондон – Амстердам, Лондон – Брюссель и Брюссель – Амстердам в связи с нарушением движения во Франции изменений не претерпели.

Французский железнодорожный оператор SNCF сообщил, что перебои были вызваны отключением электроэнергии вблизи муниципалитета Мусси – примерно в 50 км к северу от Парижа.

Движение по участку железной дороги перекрыли с самого утра. Перебои, как прогнозируют в SNCF, продлятся до позднего вечера, поскольку необходимы "серьезные ремонтные работы".

Как отмечает Reuters, перебои влияют на один из самых загруженных международных железнодорожных маршрутов Европы в разгар летнего туристического сезона.

Напомним, в начале июля на севере Франции пришлось эвакуировать людей из скоростного поезда Eurostar из-за сбоя в электроснабжении, что привело к более чем девятичасовой задержке рейса, который должен был длиться всего два часа.

А в Германии полиция начала расследование вероятного акта диверсии на главной железнодорожной линии между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, в результате чего было нарушено движение как региональных, так и междугородних поездов.