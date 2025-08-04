У Німеччині клініка привітала новонародженого, названого на честь ексватажка ХАМАС

Університетська клініка Лейпцига після обурення перепросила за допис в Instagram, де привітала новонародженого, названого на честь ліквідованого ватажка ХАМАС Яхʼї Сінвара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У понеділок уранці у сториз на офіційній Instagram-сторінці Університетської клініки Лейпцига було розміщено привітання новонародженого на імʼя Ях'я Сінвар.

Сінвар був одним із лідерів ісламістського руху ХАМАС у секторі Гази з 2017 року та вважається головним організатором терористичного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло понад 1200 людей. Його ліквідували у жовтні 2024-го.

Після обурення користувачів Instagram Університетська клініка Лейпцига спершу прибрала допис, а потім у коментарі Welt пояснила, що імʼя новонародженого розмістили у межах стандартної процедури.

"Людина, яка опублікувала допис, не знала, що це ім'я зараз асоціюється з відомою політичною особою, яка перебуває в надзвичайно чутливому геополітичному контексті", – сказали в медзакладі.

Там пообіцяли переглянути внутрішні процедури, аби не допустити подібних ситуацій у майбутньому.

У Німеччині діє принцип свободи вибору імені, однак він обмежується інтересами дитини. Імена, які нагадують відомих насильницьких злочинців або вважаються суспільно неприйнятними, можуть бути відхилені органами реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, у 2021 році шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Владіміром Путіним.

Ще раніше Рада польської мови опублікувала список з 69 імен, якими "не рекомендується" називати дітей польського походження та громадянства.