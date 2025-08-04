В Германии клиника поздравила новорожденного, названного в честь экс-главаря ХАМАС

Университетская клиника Лейпцига после возмущения извинилась за сообщение в Instagram, где поздравила новорожденного, названного в честь ликвидированного главаря ХАМАС Яхьи Синвара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В понедельник утром в сториз на официальной Instagram-странице Университетской клиники Лейпцига было размещено поздравление новорожденного по имени Яхья Синвар.

Синвар был одним из лидеров исламистского движения ХАМАС в секторе Газы с 2017 года и считается главным организатором террористического нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло более 1200 человек. Его ликвидировали в октябре 2024-го.

После возмущения пользователей Instagram Университетская клиника Лейпцига сначала убрала сообщение, а затем в комментарии Welt объяснила, что имя новорожденного разместили в рамках стандартной процедуры.

"Человек, который опубликовал сообщение, не знал, что это имя сейчас ассоциируется с известным политическим лицом, которое находится в чрезвычайно чувствительном геополитическом контексте", – сказали в медучреждении.

Там пообещали пересмотреть внутренние процедуры, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

В Германии действует принцип свободы выбора имени, однако он ограничивается интересами ребенка. Имена, которые напоминают известных насильственных преступников или считаются общественно неприемлемыми, могут быть отклонены органами регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, в 2021 году шведские власти отклонили просьбу супружеской пары из города Лахольм на юге страны назвать своего ребенка Владимиром Путиным.

Еще ранее Совет польского языка опубликовал список из 69 имен, которыми "не рекомендуется" называть детей польского происхождения и гражданства.