У Латвії хочуть оголосити надзвичайний стан у сільському господарстві до 4 листопада

Міністерство землеробства Латвії подає на розгляд уряду пропозицію оголосити надзвичайну ситуацію в сільському господарстві на всій території країни з 4 серпня по 4 листопада 2025 року для запобігання загрозі наслідків заморозків, злив і повеней.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Інформація в підготовленому відомством проєкті розпорядження свідчить про те, що з травня 2025 року в Латвії в результаті тривалих несприятливих погодних умов у багатьох місцях затопило посіви і насадження, що призвело до істотного зниження врожайності або повного знищення частини врожаю.

Також через надмірну вологість ґрунту сільськогосподарська техніка часто не може потрапити на поля, що затримує або унеможливлює обробку полів і збір врожаю.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зустрівся в понеділок, 4 серпня, у своїй резиденції в Юрмалі з міністром землеробства Армандом Краузе, і також закликав уряд оголосити надзвичайну ситуацію в сільському господарстві, що дозволило б фермерам більш ефективно отримувати необхідну підтримку.

Планується, що питання про оголошення надзвичайної ситуації в сільському господарстві уряд Латвії розгляне на цьому тижні в дистанційному режимі.

У Міністерстві землеробства Латвії відзначають, що через надмірну вологість згнили зернові, бобові, картопля та інші культури, які в багатьох місцях не встигли прорости або були пошкоджені. Подекуди посівні роботи навіть не починалися, і поля досі стоять необробленими.

Нагадаємо, періоди аномальної спеки у Франції протягом останнього десятиріччя коштували країні мільярди євро збитків у вигляді явної шкоди для економіки та наслідків для здоров’я людей.

У червні Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 мільйона євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016–2023 роках.