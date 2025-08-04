В Латвии хотят объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве до 4 ноября

Министерство земледелия Латвии подает на рассмотрение правительства предложение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны с 4 августа по 4 ноября 2025 года для предотвращения угрозы последствий заморозков, ливней и наводнений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Информация в подготовленном ведомством проекте распоряжения свидетельствует о том, что с мая 2025 года в Латвии в результате длительных неблагоприятных погодных условий во многих местах затопило посевы и насаждения, что привело к существенному снижению урожайности или полному уничтожению части урожая.

Также из-за чрезмерной влажности почвы сельскохозяйственная техника часто не может попасть на поля, что задерживает или делает невозможным обработку полей и сбор урожая.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс встретился в понедельник, 4 августа, в своей резиденции в Юрмале с министром земледелия Армандом Краузе, и также призвал правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, что позволило бы фермерам более эффективно получать необходимую поддержку.

Планируется, что вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве правительство Латвии рассмотрит на этой неделе в дистанционном режиме.

В Министерстве земледелия Латвии отмечают, что из-за чрезмерной влажности сгнили зерновые, бобовые, картофель и другие культуры, которые во многих местах не успели прорасти или были повреждены. Кое-где посевные работы даже не начинались, и поля до сих пор стоят необработанными.

Напомним, периоды аномальной жары во Франции в течение последнего десятилетия стоили стране миллиарды евро убытков в виде явного ущерба для экономики и последствий для здоровья людей.

В июне Европейская комиссия приняла решение оштрафовать Грецию на 392,2 миллиона евро из-за системных нарушений в сфере управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС в 2016-2023 годах.