Страны НАТО провели учения у берегов Норвегии с целью усиления присутствия в Арктике

Четыре члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах в рамках более широкого развертывания патрулирования Крайнего Севера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Корабли из Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии приняли участие в маневрах у северного побережья Норвегии и на Крайнем Севере, направленных на "отработку способности Альянса работать вместе", сообщает Морское командование НАТО (MARCOM).

Эти учения являются частью более широкого развертывания, объявленного на прошлой неделе на фоне роста напряженности между НАТО и Россией.

Операция также направлена на обеспечение безопасности морских путей и мониторинг подводной деятельности в Арктическом регионе, стратегически важном регионе, где расположены объекты критически важной инфраструктуры, в том числе подводные кабели, соединяющие континентальную Европу с норвежским архипелагом Шпицберген.

Хотя НАТО регулярно следит за водами Северной Европы, он периодически усиливает наблюдение и учения в регионе.

Целью этих учений является "улучшение понимания Альянсом морской среды, усиление обмена информацией и отработка навигационных маневров", – сообщил Euractiv Арло Абрахамсон, представитель Военно-морского командования НАТО.

Развертывание произошло как раз перед тем, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп отдал приказ о передислокации двух атомных подводных лодок, что было охарактеризовано как чрезвычайная эскалация в отношениях с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне объявил об отправке до конца года военного корабля для патрулирования арктических вод, назвав это реакцией на военное наращивание в регионе со стороны России.