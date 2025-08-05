У Литві захистили візит президента Ізраїлю попри протести

Старший радник президента Литви Девідас Матульоніс заявив, що візит президента Ізраїлю Ісаака Герцога до країни був необхідним, попри критику військової кампанії Ізраїлю в секторі Гази.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Герцог зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою в понеділок, 4 серпня, щоб обговорити питання оборонного співробітництва та зміцнення економічних зв'язків.

Президента Ізраїлю зустріли у Вільнюсі протестувальники, які скандували: "Герцога до Гааги", "Ганьба" і "Свобода Палестині".

"За цих обставин я вважаю, що візит був дійсно необхідним. Ми, звичайно, розуміємо протестувальників, але на цей час питання визнання Палестини не стоїть на нашому порядку денному", – сказав Матульоніс.

Радник Науседи підтвердив позицію Литви, що Ізраїль має право захищатися після нападу ХАМАС у жовтні 2023 року. Однак він наголосив, що Ізраїль також повинен поважати міжнародне право і дозволити гуманітарній допомозі дістатися до сектора Гази, де цивільне населення страждає від голоду.

"Наші відносини з Ізраїлем є важливими. Це ключовий економічний партнер і важливий партнер у постачанні військового обладнання", – додав він.

Під час візиту Герцога Науседа закликав Ізраїль терміново вирішити гуманітарну кризу у секторі Гази.