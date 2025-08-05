В Литве защитили визит президента Израиля, несмотря на протесты

Старший советник президента Литвы Дэвидас Матульонис заявил, что визит президента Израиля Исаака Герцога в страну был необходимым, несмотря на критику военной кампании Израиля в секторе Газы.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Герцог встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник, 4 августа, чтобы обсудить вопросы оборонного сотрудничества и укрепления экономических связей.

Президента Израиля встретили в Вильнюсе протестующие, которые скандировали: "Герцога в Гаагу", "Позор" и "Свободу Палестине".

"В этих обстоятельствах я считаю, что визит был действительно необходимым. Мы, конечно, понимаем протестующих, но на данный момент вопрос признания Палестины не стоит на нашей повестке дня", – сказал Матульонис.

Советник Науседы подтвердил позицию Литвы, что Израиль имеет право защищаться после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Однако он подчеркнул, что Израиль также должен уважать международное право и позволить гуманитарной помощи добраться до сектора Газы, где гражданское население страдает от голода.

"Наши отношения с Израилем важны. Это ключевой экономический партнер и важный партнер в поставках военного оборудования", – добавил он.

Во время визита Герцога Науседа призвал Израиль срочно решить гуманитарный кризис в секторе Газы.