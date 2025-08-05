У Німеччині розкритикували "ядерну перепалку" між Трампом і Медведєвим

Екслідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх висловив занепокоєння щодо "ядерної перепалки" між США та Росією.

Про це він сказав у коментарі Spiegel, пише "Європейська правда".

Мютценіх прокоментував словесну перепалку між американським президентом Дональдом Трампом та заступником голови Радбезу РФ Дмитрієм Медведєвим, після якої лідер США наказав відправити атомні підводні човни "у відповідні регіони".

На думку екслідера фракції СДПН в Бундестазі, така перепалка була "не тільки нетактовною і необдуманою, а й безвідповідальною". У цьому контексті він згадав про атомні бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі в серпні 1945 року.

"З ядерною зброєю не граються. Коли чинний президент, особливо партнер по спільному військовому союзу, говорить про це настільки зухвало і нерозумно на публіці, я б очікував чіткої протидії з боку німецького уряду", – заявив Мютценіх.

Він попередив, що "грубі манери" Трампа допомагають йому домогтися свого не тільки в тарифній суперечці та військових витратах.

"Якщо цей стиль тепер проникне у військову політику, ми станемо на фатальний шлях. Війна, за яку відповідальний Путін, раз по раз приводила нас на межу ядерної війни", – сказав Мютценіх.

Відтак він додав, що "обмін ударами" між Трампом і Медведєвим дає зрозуміти, що "війна може загостритися в будь-який момент".

"Необхідно запобігти будь-яким непорозумінням", – підсумував екслідер фракції СДПН в Бундестазі.

1 серпня Трамп повідомив про наказ перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами. Після того він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.

Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

4 серпня речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що всім слід бути "обережними" з ядерною риторикою.