В Германии раскритиковали "ядерную перепалку" между Трампом и Медведевым

Экс-лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених выразил обеспокоенность по поводу "ядерной перепалки" между США и Россией.

Об этом он сказал в комментарии Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мютцених прокомментировал словесную перепалку между американским президентом Дональдом Трампом и заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, после которой лидер США приказал отправить атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".

По мнению экс-лидера фракции СДПГ в Бундестаге, такая перепалка была "не только бестактной и необдуманной, но и безответственной". В этом контексте он вспомнил об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.

"С ядерным оружием не играют. Когда действующий президент, особенно партнер по военному союзу, говорит об этом настолько дерзко и глупо на публике, я бы ожидал четкого противодействия со стороны немецкого правительства", – заявил Мютцених.

Он предупредил, что "грубые манеры" Трампа помогают ему добиться своего не только в тарифном споре и военных расходах.

"Если этот стиль теперь проникнет в военную политику, мы встанем на роковой путь. Война, за которую ответственен Путин, раз за разом приводила нас на грань ядерной войны", – сказал Мютцених.

Он добавил: "обмен ударами" между Трампом и Медведевым дает понять, что "война может обостриться в любой момент".

"Необходимо предотвратить любые недоразумения", – подытожил экс-лидер фракции СДПГ в Бундестаге.

1 августа Трамп сообщил о приказе переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. После того он сказал, что субмарины уже находятся ближе к России.

Медведев опубликовал сообщение, в котором вспомнил о советской системе автоматического ядерного удара "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

4 августа пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем следует быть "осторожными" с ядерной риторикой.