ЄС закликають втрутитися, щоб не допустити спалення контрацептивів через політику США

Законодавці та неурядові організації тиснуть на Париж і Брюссель, щоб вони втрутилися і запобігли спаленню контрацептивів на суму майже у $10 млн, що належать програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), фінансування якої було припинено.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У липні представник Державного департаменту США повідомив, що контрацептиви, які наразі зберігаються в Бельгії і мають бути знищені у Франції, не будуть розподілені, як планувалося спочатку, через політику США, яка забороняє надсилати допомогу організаціям, що надають послуги з аборту.

"Ми просимо Європейську комісію втрутитися. Європейський Союз повинен висловитися рішуче, заявивши, що захист прав жінок та сексуальних і репродуктивних прав у всьому світі є однією з фундаментальних цінностей, яких він дотримується", – заявила Мелісса Камара, французька депутатка Європарламенту від партії "Зелених", яка надіслала листа щодо цього питання до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Марін Тондельє, лідерка французьких "Зелених", написала відкритий лист до президента Емманюеля Макрона, в якому наголосила, що Франція не може бути "співучасницею, навіть опосередковано, регресивної політики, а також не може терпіти знищення життєво важливих медичних ресурсів, які можуть врятувати життя, запобігти небажаній вагітності та сприяти більшій автономії жінок".

У письмовій відповіді, надісланій виданню, французький дипломат заявив, що Париж "продовжуватиме стежити за ситуацією" і підтримуватиме зусилля Бельгії "знайти рішення, яке завадить знищенню контрацептивів, щоб вони могли дістатися до жінок і чоловіків, які їх потребують і чекають на них у всьому світі".

Речник Європейської комісії заявив, що "взяв до відома лист [Камари] і визнає висловлені занепокоєння". Він також підкреслив, що НУО та міжнародні організації запропонували США забрати контрацептиви, "хоча поки що безрезультатно".

Нагадаємо, з початком роботи адміністрації Дональда Трампа була заморожена міжнародна допомога, а USAID було ліквідовано та підпорядковано Державному департаменту.

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