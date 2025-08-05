ЕС призывают вмешаться, чтобы не допустить сожжения контрацептивов из-за политики США

Законодатели и неправительственные организации давят на Париж и Брюссель, чтобы они вмешались и предотвратили сжигание контрацептивов на сумму почти в $10 млн, принадлежащих программе Агентства США по международному развитию (USAID), финансирование которой было прекращено.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

В июле представитель Государственного департамента США сообщил, что контрацептивы, которые в настоящее время хранятся в Бельгии и должны быть уничтожены во Франции, не будут распределены, как планировалось изначально, из-за политики США, которая запрещает отправлять помощь организациям, предоставляющим услуги по абортам.

"Мы просим Европейскую комиссию вмешаться. Европейский Союз должен высказаться решительно, заявив, что защита прав женщин и сексуальных и репродуктивных прав во всем мире является одной из фундаментальных ценностей, которых он придерживается", – заявила Мелисса Камара, французская депутат Европарламента от партии "Зеленых", которая направила письмо по этому вопросу президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Марин Тонделье, лидер французских "Зеленых", написала открытое письмо президенту Эмманюэлю Макрону, в котором подчеркнула, что Франция не может быть "соучастницей, даже опосредованно, регрессивной политики, а также не может терпеть уничтожение жизненно важных медицинских ресурсов, которые могут спасти жизни, предотвратить нежелательную беременность и способствовать большей автономии женщин".

В письменном ответе, направленном изданию, французский дипломат заявил, что Париж "продолжит следить за ситуацией" и будет поддерживать усилия Бельгии "найти решение, которое предотвратит уничтожение контрацептивов, чтобы они могли добраться до женщин и мужчин, которые в них нуждаются и ждут их во всем мире".

Представитель Европейской комиссии заявил, что "принял к сведению письмо [Камары] и признает высказанные опасения". Он также подчеркнул, что НПО и международные организации предложили США забрать контрацептивы, "хотя пока безрезультатно".

Напомним, с началом работы администрации Дональда Трампа была заморожена международная помощь, а USAID было ликвидировано и подчинено Государственному департаменту.

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