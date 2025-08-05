Трамп говорит, что, "наверное, не будет" в третий раз баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы баллотироваться на третий президентский срок – что запрещает американская Конституция, – но вряд ли это сделает.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире CNBC.

На вопрос, планирует ли Трамп баллотироваться на пост президента США снова, он ответил: "Нет. Наверное, нет".

В то же время Трамп признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США.

"У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете, почему? Потому что люди любят тарифы. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги", – пояснил он.

Как известно, 22-я поправка к Конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя каденциями. Сейчас как раз идет вторая каденция Трампа после первой в 2017-2021 годах.

Республиканец Энди Оглс ранее предложил изменить формулировку 22-й поправки так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и более чем на три срока в целом.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

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