Прокуратура Литвы: в беспилотнике, залетевшем из Беларуси, была взрывчатка

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене заявила, что в беспилотнике, который залетел на территорию страны из Беларуси, содержался взрывной заряд.

Ее слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Грунскене заявила, что этот инцидент расследуется как отдельный эпизод в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине, которое было начато еще в марте 2022 года.

Беспилотник обнаружили в прошлую пятницу, 1 августа, на полигоне. По словам Грунскене, осмотр устройства показал, что оно содержало взрывной заряд, который был успешно обезврежен на месте литовскими военными специалистами.

Генеральный прокурор сообщила, что части дрона были изъяты для различных расследований.

Одной из основных версий расследования является то, что беспилотный летательный аппарат случайно попал на территорию Литвы.

"Параллельно расследуются и другие версии", – добавила она.

Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе – почти в центре страны под Каунасом. После этого представителя посольства Беларуси вызвали в МИД Литвы для объяснений.