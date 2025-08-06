УП: уряд планує призначити керівника БЕБ у середу

Переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського планують призначити у середу.

Про це "Українській правді" стало відомо від джерел у політичних колах, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників "УП", у вівторок Цивінський успішно пройшов поліграф.

Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала проходження поліграфа Цивінським, аби "гарантовано позбавити ситуацію будь-яких маніпуляцій".

Призначення Цивінського заблокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський каже, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".