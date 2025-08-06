УП: правительство планирует назначить руководителя БЭБ в среду

Победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского планируют назначить в среду.

Об этом "Украинской правде" стало известно из источников в политических кругах, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников "УП", во вторник Цивинский успешно прошел полиграф.

Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала прохождение полиграфа Цивинским, чтобы "гарантированно лишить ситуацию любых манипуляций".

Назначение Цивинского заблокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цивинский говорит, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".