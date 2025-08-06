Туск звернувся до поляків, яких "розчарував" день інавгурації нового президента

Польський прем’єр Дональд Туск у день інавгурації нового президента Кароля Навроцького опублікував різке відеозвернення, у якому звернувся до тих поляків, для яких "цей день став сумним і таким, що розчаровує".

Відео опубліковане в Х очільника уряду Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Туск згадав, що як прем’єр співпрацював із трьома президентами.

"Як прем'єр-міністр я співпрацював досі з трьома президентами. З Лехом Качинським співпраця була складною, але не ворожою, з Броніславом Коморовським – дружньою, але вимогливою, з Анджеєм Дудою – нескладною і дуже передбачуваною. Як буде з четвертим? Ми впораємося", – сказав він.

У відео Туск також критично висловився про правління Анджея Дуди, який обіймав посаду президента протягом двох термінів.

За його словами, десятиліття правління Дуди стало періодом "смутку, печалі та побоювань за батьківщину".

Туск вважає, що зі складанням присяги Навроцьким "до старих побоювань додалися нові".

"Ми всі вірили, що чесність, доброта і любов переможуть. А те, що сталося, піддає цю віру серйозному випробуванню", – зазначив прем’єр.

Водночас він закликав поляків до єдності, а також додав, що підтримка керівної коаліції тільки зросла.

"У житті, як і в спорті, трапляються поразки. Але після поразки потрібно підвестися і йти далі, бо поразка має тільки один вихід: віра в перемогу. І ми знову вирушаємо за цією перемогою", – додав Туск.

Він закликав своїх прихильників "не здаватися", "не втрачати віри" і перегрупуватися перед парламентськими виборами 2027 року.

"Давайте зробимо все, що в наших силах, щоб через два роки нас стало ще більше. І нехай сьогоднішній день тільки зміцнить нашу рішучість. Бо наші біло-червоні серця справді непереможні", – резюмував очільник уряду.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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